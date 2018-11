Madurodam zaagt eigen I Amsterdam-letters

Ondertussen gaat Madurodam ook haar eigen gang. Sinds vanochtend staan er in het park op verschillende plekken I Amsterdam voor gebouwen uit die stad. Niet zo groot als de originele, maar gefiguurzaagd op de schaal van Madurodam, namelijk 1:25. ,,We vinden het belangrijk dat de letters vereeuwigd worden, ook hier.’’



Zo zijn ze ook op hun historische locatie voor het ‘Haagse’ Rijksmuseum te vinden. Maar, zo benadrukt Aalders, als ze verplaatst worden naar een andere locatie in Amsterdam, dan gebeurt dat ook in Madurodam. ,,Mochten we dan dezelfde plek hebben, komen ze natuurlijk daar. Is het een locatie die wij hier niet hebben staan, dan blijven ze of voor het Rijksmuseum of duiken ze zo nu en dan ergens anders op.’’