Maffia in Napels? Het is hier in Den Haag geen haar beter

Aanbod van winkels in luxe Mall of the Nether­lands is elk jaar anders: 'Consument wil nieuwe concepten'

Bezoekers van de Mall of the Netherlands zullen ook de komende jaren geregeld zien dat ondernemers in het grootste winkelcentrum van Nederland plaatsmaken voor nieuwe winkels. Want dat hoort nou eenmaal bij het concept van de Mall, benadrukt directeur Jurn Hoeksema. ,,We blijven rouleren en naar andere concepten zoeken. Dat wil de consument.’’