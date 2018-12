Mag Den Haag overal bouwen?

Luzac Den Haag: 'Hier lukt 't wél'

15:02 Eliteschool of uitkomst voor elk kind? Het Haagse Luzac is onlangs verhuisd naar de Oranjestraat in de binnenstad en wil op die nieuwe plek uitbreiden. Bescheiden, dat wel. ,,Tweehonderd leerlingen zou mooi zijn. Onze kracht zit in kleinschaligheid en persoonlijke aandacht voor iedereen die hier zijn diploma wil halen.''