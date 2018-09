'Mag dit?' Houten balk steekt aan twee kanten uit een auto

Toen Van Mierlo later op de dag terug op het politiebureau was, leek het hem leuk om er een facebookbericht van te maken. De houten balk door de auto heen is nu zelfs uitgemond in een heuse wedstrijd: wie er de leukste opmerking bij kan verzinnen wint een rondleiding door het bureau en een meet & greet met de teamchef en Maarten van Mierlo.



Wie niet kan wachten op een kijkje achter de schermen in het politiebureau heeft al wat concurrentie. Er zijn inmiddels 42 reacties op het facebookbericht. 'Die snapt er geen hout meer van', kopt de een in. Een ander: 'Een echte houten klaas dus. Hij deed het op eigen houtje en snapt er geen hout van. Van dik hout zaagt men planken. Is die bekeuring duur? Anders moet hij op een houtje bijten.'