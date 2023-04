Mag een ambtenaar TikTokken op zijn mobiel? Gemeenten houden apps tegen het licht

reageer Westland moet gedwongen worden om huizen te regelen voor arbeidsmi­gran­ten, wat vindt u?

Den Haag en Rotterdam worden overspoeld door Oost-Europese arbeidsmigranten, die vaak in erbarmelijke omstandigheden wonen en in toenemende mate op straat leven. Een deel van deze mensen werkt in Westland, maar kan daar niet wonen bij gebrek aan huisvesting. De grote steden zijn het zat. Dat werpt de stelling op: Westland moet gedwongen worden huizen te regelen voor arbeidsmigranten.