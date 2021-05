Mag ik van jou, uit de serie virologen, Abnormaal Osterhaus? Coronakwartet moet humor brengen

Waarom een coronakwartet?

,,Het was een idee van Marko Fehres, een zakelijk partner. Die had gevraagd of wij een coronakwartet wilden tekenen. We zijn met hem om de tafel gaan zitten, maar zijn ideeën waren nogal serieus. Na twee flessen wijn hebben we met elkaar besloten om er meer humor in te brengen.”



Lachen om corona, is dat leuk?

,,Na alle ellendige berichten die we al meer dan een jaar over ons heen gestort krijgen, kan een beetje vrolijkheid geen kwaad. ‘Versla het virus en win’ is de slogan die we aan het kwartet hebben gegeven. We beledigen niemand.”



Hoe ziet het kwartet eruit?

,,Het zijn 32 kaartjes van acht kwartetten met een virusknipoog. De acht categorieën zijn maatregels, virussen, thuiswerken, OMT, mondkapjes, wappies, vaccineren en virologen.”