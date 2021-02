Mag je alles twitteren wat je wilt? Rechter oordeelt: ‘Negatieve tweets over sekswerker moeten stoppen’

Door het winterweer vindt de zitting in een vreemde setting plaats: de rechter spreekt de aanwezigen toe vanuit zijn huiskamer via Skype. Af en toe verschijnt er een schilderij in beeld, in plaats van zijn hoofd. Inzet van het geding is de eis van Yvette Luhrs en haar advocaat dat tweets met ‘leugens’ over haar worden verwijderd.