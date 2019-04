Mag je beelden van vergrijp online zetten?

Een groep van tien jongeren klom na sluitingstijd over de gesloten glaswand van La Cantina en besloot vervolgens flink de beest uit te hangen. In drie kwartier tijd veroorzaakten ze een spoor van vernieling.



De camerabeelden van het ‘feestje’ werden door de eigenaar op Facebook geplaatst. Volgens sommigen had de uitbater rekening moeten houden met de privacy van de jongeren. Ze hadden onherkenbaar gemaakt moeten worden. ,,Zij hebben toch mijn privésfeer aangetast door illegaal op mijn terrein te komen?”, meende de eigenaar. Hij voegde er nog aan toe dat hij alleen beelden had gebruikt die ‘vaag genoeg waren zodat alleen degene die erop staat zichzelf herkent’.

Balkje

In de zaak van de Scheveningse uitbater zit zowel een strafrechtelijke als een privaatrechtelijke/privacy component, zo vertelt Sanne Koster, Partner bij Marxman Advocaten in Amersfoort. ,,Neem de aanslag in Utrecht. De volledige voor- en achternaam en foto van de verdachte werd door politie en justitie op internet gepubliceerd. Zo groot was het belang om hem te vinden. Nadat hij werd gearresteerd, kwam er een zwart balkje voor zijn ogen op de foto en werd zijn volledig achternaam niet meer genoemd.”



In deze zaak heeft niet justitie, maar de uitbater zelf de beelden van beveiligingscamera’s online gezet. Hiervoor is op basis van Europese privacyregelgeving (AVG) een zogenoemde grondslag nodig, zegt Koster. ,,Een grondslag voor het online zetten van de beelden kan bijvoorbeeld toestemming zijn, maar daar is hier natuurlijk geen sprake van.”

Eigen rechter