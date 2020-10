Magneetvisser Bryan haalt WO-II explosief uit water: ‘Mogelijk antitank-granaat die met Bazooka werd afgevuurd’

Huisartsen selecteren niet op leeftijd bij de griepprik, dat moeten de patiënten zelf doen

27 oktober Een ding is zeker: huisartsen gaan niet zelf de rijen wachtenden op de griepprik langs om te vragen of ze wel 70 of ouder zijn en daarom voorrang krijgen bij de vaccinatie. Dat zegt de voorzitter van de huisartsenvereniging in Den Haag en omgeving in reactie op het ‘moreel appel’ dat staatssecretaris Blokhuis doet aan gezonde zestigers.