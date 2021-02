Magneetvisser haalt groot explosief uit water langs Ridderlaan in Den Haag

De Explosieven Opruimingsdienst controleerde de vondst in de buurt Waalsdorp en heeft het explosief inmiddels meegenomen naar het Zuiderstrand in Den Haag om het daar tot ontploffing te brengen.



Om wat voor explosief het gaat, is vooralsnog onduidelijk.



Het is de tweede keer in korte tijd dat er een explosief wordt gevonden. Vorige week haalde een magneetvisser een granaat uit het water langs de Pieter Hendrikstraat in Delft.