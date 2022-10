Magneetvisser haalt kogels en twee granaten uit water langs Conradkade

met video Robert (59) maakt natuurfilm over zijn stad: ‘Genoeg te ontdekken waar mensen nog niets van weten’

Kijk niet raar op als binnenkort iemand met een camera de Hofvijver of Loosduinsekade in Den Haag induikt. De Haagse onderwaterfilmer Robert Hughan (59) maakt samen met zijn team natuurfilm Groene Stad Achter De Duinen over Den Haag. ‘Er is hier genoeg te ontdekken waar mensen geen weet van hebben.’

24 oktober