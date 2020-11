Magneetvisser haalt mortiergranaat uit water langs Burnierstraat

Golfbrekers Binnen een paar tellen registre­ren met deze slimme app: ‘Kan zo dertig man tegelijker­tijd inchecken’

2 november Met Horeca Contact bedachten Naaldwijkers Esli Groenewegen, Desmond Koorn en Marek Beers een app om je in een paar tellen te registreren. Maar ja, de horeca ging dicht, dus wat nu? Ze bouwden de app in een mum van tijd om tot Check-in Buddie, geschikt voor alle openbare gelegenheden. Dat vertelt Esli in de rubriek Golfbrekers.