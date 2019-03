Majel van het Paard was lang de enige vrouw in een mannenwereld

Majel Blonden was vijf jaar geleden de eerste vrouw die directeur werd van het Paard in Den Haag. Inmiddels is zeker de helft van de 150 medewerkers van het poppodium vrouwelijk. Relatief veel. Toch liep Blonden niet direct warm voor een interview over dit onderwerp in het kader van Internationale Vrouwendag. ,,Ik heb geen specifiek beleid in het aannemen van vrouwen”, legt ze uit. ,,Dat mensen doen waar ze goed in zijn, is altijd doorslaggevend.”