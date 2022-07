Make-over voor Kaapseplein in Transvaal

Verdachte ‘forse’ cocaïne­lijn Curaçao en Twente op vrije voeten, zes anderen zitten nog vast

Een verdachte die betrokken is bij de grootschalige invoer van cocaïne naar Twente en de Achterhoek is weer op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland bevestigt dat de verdachte dinsdag is vrijgelaten. Zes verdachten zitten nog vast.

16:07