Makis is een pittig ding dat denk dat honden de baas zijn

Mopshonden werden dankzij de film Man in Black razend populair. Ze zijn eigenwijs, een beetje dictatoriaal en hebben gevoel voor humor en drama. Hollywood had geen beter ras kunnen casten voor de rol van een cynisch hondje dat samenwerkt met de mannen in zwart om kwaaie aliens te bestrijden. Mopshonden zijn grote karakters verpakt in een klein hondenlichaam. Stel je voor dat je dat combineert met een Jack Russel, die ook al niet bekendstaan om hun volgzaamheid. Dan krijg je Makis. Een pittig ding. Maar wel eentje die serieus denkt dat honden de baas zijn en mensen gemaakt zijn om voor gezelschap en een goeie bak voer te zorgen. Hoe klein Makis ook is, als je niet stevig in je schoenen staat neemt-ie een loopje met je.