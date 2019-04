Malafide bloemenverkoper kletste zich naar binnen en stal van oudjes

,,Zal ik ze even voor u in een emmertje zetten”, zei de vriendelijke S. tegen de bejaarde slachtoffers. In Den Haag sloeg de man toe aan de Waaldorperweg, waar hij volgens het OM met 600 euro de deur uitging, en de Ivoorhorst, waar hij een oudje bestal voor maar liefst 850 euro. In totaal zou hij 16 bejaarden op dezelfde wijze bestolen hebben, aldus het OM.



Zo sloeg hij ook toe in Bodegraven en in een aantal Brabantse gemeenten. Vandaag vroeg zijn advocaat om vrijlating van de man uit voorarrest omdat zijn zaak voorlopig niet inhoudelijk wordt behandeld. ,,Ik besef dat ik verkeerd bezig ben geweest”, zei de verdachte zelf. ,,Ik heb acht jaar bloemen gegeven zonder problemen. Het laatste jaar ging het echter mis. Ik zal nooit meer bloemen langs de deur gaan.”



De officier van justitie verzette zich tegen de vrijlating van de man. De aanklaagster zei tegen de rechtbank dat ze tijdens de inhoudelijk behandeling van de zaak met een strafeis van ‘een heleboel maanden’ komt. Na de celstraf zou hij ook nog een tijdlang een enkelband moeten dragen, als het aan de officier van justitie ligt.



