Malafide ondernemingen in Den Haag en Westland: garage vol drugs en zeecontainer met gevaarlijke stoffen

In een garage in het Haagse Laakkwartier is gisteren een grote hoeveelheid drugs aangetroffen tijdens een controle van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). In Westland trof het team een garage vol gevaarlijke stoffen aan, die niet goed waren opgeslagen.

Na de drugsvondst in de garage in Den Haag kon de politie al snel drie mannen en één vrouw aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. ,,Ook zijn twee auto’s in beslag genomen”, laat de gemeente vandaag weten. Het onderzoek naar de drugsvondst wordt opgepakt door de districtsrecherche. ,,De Haagse onderneming kan voor een bepaalde tijd worden gesloten.”

Zeecontainer

Diezelfde dag trof het team in Westland een garage vol gevaarlijke stoffen, die niet goed opgeslagen waren, aan. Bij de controle is een zeecontainer opengeknipt om te kijken wat daarin was opgeslagen. ,,In de container bleken nog meer gevaarlijke stoffen en licht ontvlambaar materiaal te staan.”

De Westlandse ondernemer moet orde op zaken gaan stellen en onder meer een bodemonderzoek laten uitvoeren omdat er geen vloeistofwerende vloer in de garage ligt. Maar de gevaarlijke stoffen in de garage zijn volgens Inspectie SWZ niet het enige probleem van de ondernemer. Er zijn ook zorgen over de onderbetaling van het personeel. ,,Dit wordt verder uitgezocht en als dit niet in orde is, kan een boete worden opgelegd.”

HEIT De integrale controle is gisteren uitgevoerd door het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). HEIT bestaat uit gemeenten, politie, Belastingdienst, Douane, Inspectie SZW, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De instanties werken nauw samen om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie op te sporen. Daarnaast pakt het team ondermijnende georganiseerde criminaliteit aan, zoals mensenhandel, belastingontduiking, heling, schijnbeheer en/of het misbruik van vergunningen.

