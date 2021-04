Malek F. stak drie mensen neer bij Haagse Hogeschool, maar: ‘Iemand met godsdienstwaanzin is nog geen terrorist’

Onschuldig raapt Malek F. papiertjes op van de grond. Op die 5de mei 2018. Hij is naar de moskee geweest en wil nu naar de eendjes kijken in het water bij het Johanna Westerdijkplein, waar ook de Haagse Hogeschool is gevestigd. Het is mooi weer, er hangen meer mensen rond het plein. Bij een shishalounge zit een Zoetermeerder.



Op een fiets is daar Fazal Amin, uit Laak. Hij is bezig met Pokémons vangen, op dat moment een immens populair spel dat kinderen en volwassenen spelen. In de hoek staat bijna met zijn rug tegen de muur een man met zijn telefoon. Hij zoekt het exacte adres op van een woning die hij en zijn vriendin straks zullen bezichtigen. Zij zit bij de waterkant, in het zonnetje.