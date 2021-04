Malek F. stak uit het niets drie mensen neer. Was hij een terrorist of een doorgeslagen gek?

Kabelbaan­tje favoriete speeltoe­stel van Jan van Zanen: ‘Had wel vaak de pech dat hij stuk was’

10 april Het leuke aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is dat hij bij de opening van een nieuwe speeltuin in de stad ongevraagd vertelt wat zijn eigen favoriete speeltoestel is. ‘Het kabelbaantje, dat vind ik zo leuk. Ik had wel vaak de pech dat het stuk was en doorzakte'.