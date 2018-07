Malek F. verdacht van poging tot moord met terroristisch oogmerk

Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag weten. Op maandag 23 juli begint de pro-formazitting in de strafzaak tegen F. in het zwaar beveiligde Justitieel Complex Schiphol.



Malek F. (32) stak op 5 mei drie mensen neer in de omgeving van de Haagse Hogeschool in Den Haag. De slachtoffers raakten zwaargewond. Burgemeester Krikke stelde al vrij snel na het incident - namens de gemeente, politie en het OM - dat hij 'in de systemen bekend stond als persoon met verward gedrag'. Voor deze uitspraak is ze door het stof gegaan. ,,Alle opties lagen open, dat hadden we duidelijker moeten communiceren'', zei ze tegen de raad.



Er ontstond namelijk al snel maatschappelijke onrust over zijn beweegreden, mede omdat F. 'Allahu Akbar' zou hebben geroepen. Ondanks de discussie heeft zijn advocaat altijd beweerd dat hij geen terroristisch motief had.