Malieveld? Het is eerder Maliegeld!

As-Soen­nah moskee verliest belasting­voor­de­len

19 juni De As-Soennah moskee in Den Haag verliest per direct haar ANBI-status. De Belastingdienst trekt deze in omdat de moskee niet voldoet aan de voorwaarden die aan deze status gesteld worden. Dit betekent dat de moskee haar belastingvoordelen verliest.