Malieveld vol met stakende buschauffeurs: 'Meer rust in dienst'

Duizenden buschauffeurs verzamelden zich vandaag op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren voor 'kwaliteit, zekerheid en inkomen.' Ze willen voornamelijk meer rust in hun diensten. ,,Soms rijden we vier vijf uur achter elkaar.''