MaMa Kelly verdwijnt uit de Binckhorst: Loetje brengt meer geld in het laatje

Column Ziedaar de paradox van de agressieve klimaat­dram­mers: je demon­streert tegen iets dat je zelf veroor­zaakt

13 oktober Agressie op de weg is een groot probleem, zeker als de agressieveling letterlijk op de weg zit. Deze week zijn in onze immer gastvrije stad de leegschedels en dwaallichten van de linkse actiegroep Extinction Rebellion op bezoek. Daar waar andere bezoekers graag naar het Escher museum gaan of een bezoek brengen aan Madurodam, willen deze mensen niks liever dan op het asfalt zitten. Liefst op plekken waar anderen doorheen moeten op weg naar huis of naar het werk.