Man (21) uit Wateringen opgepakt voor steekpartij in Haagse woning

Kabinet biedt nul euro hulp voor tekort van tientallen miljoenen in Haagse jeugdzorg

13 maart Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om Nederlandse gemeenten te helpen bij hun buitensporige tekorten op de jeugdzorg. Alleen al Den Haag is jaarlijks tientallen miljoenen meer kwijt dan ze voor de zorg aan Haagse jongeren en kinderen krijgt. Landelijk is het tekort 1,7 miljard.