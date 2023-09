Man (22) gestoken bij vechtpartij in Den Haag

column Gastvrij­heid is diep geworteld in de Indische cultuur

Ik zat afgelopen week op een van de bankjes bij het Malieveld. In het zonnetje, met uitzicht op de Tong Tong Fair. Welk een prachtig evenement. De geuren, kleuren en smaken van Indonesië. Maar wat is Indisch? Eten. Familie. Gezelligheid. Eten. Snoepen. Heet eten. Muziek. Gamalan. Krontjong. Dans, theater, ach…duim omhoog voor Indonesië. Of zoals zij het zeggen: helemaal te Djempol.