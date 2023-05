Man (24) die wordt verdacht van brandstichting overleden in cel

Patatje mayo voor 25 cent: Dennis viert opening van vernieuwde zaak met spotgoedko­pe puntzak

Wie zin heeft in een goedkoop patatje mayo kan volgende week in de Spuistraat in Den Haag terecht. Voor de opening van de vernieuwde patatzaak Bram Ladage worden op donderdag 25 mei puntzakken friet verkocht voor slechts 25 cent. Daarnaast maken mensen in de rij kans op een jaar lang gratis patat.