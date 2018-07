Man (25) aangehouden na vermoedelijk valse aangifte

In december van vorig jaar verklaarde de man dat hij bedreigd was door een man en was beroofd van zijn mobiele telefoon en zijn geld. Agenten begonnen tijdens het onderzoek naar het incident steeds meer te twijfelen aan zijn verklaring, tot zij hem vandaag uiteindelijk arresteerden.



De man diende een claim in bij zijn verzekeringsmaatschappij na de aangifte. Het uitgekeerde bedrag wordt teruggevorderd.



De politie benadrukt dat het doen van een valse aangifte een misdrijf is dat zwaar wordt bestraft. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar opgelegd krijgen.



