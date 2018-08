Man (26) die dreigde met aanslag op Wilders morgen voorgeleid

De 26-jarige man had een filmpje op Facebook gezet waarin hij zou hebben gezegd dat hij in Den Haag was om een aanslag te plegen op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd die Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed. De man spreekt in het filmpje de nationale taal van Pakistan, Urdu. De man zit sinds zijn aanhouding in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt verhoord. Politie en OM doen verder geen mededelingen over het onderzoek.

Dreiging

De man is behoorlijk actief op social media. Hij reisde door meerdere Europese landen voordat hij in Nederland arriveerde. Onbekend is in welk stadium van een (eventuele) aanslag de man was. Of de in Den Haag aangehouden man beschikking had over of op zoek was naar wapens is niet bekend.