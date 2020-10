Man (26) uit Zoetermeer langer vast voor dood vermiste Gita (35)

Wognum­straat afgezet in onderzoek naar dood van vermiste Gita (35)

27 oktober De Wognumstraat in Den Haag is vandaag opnieuw de plek van onderzoek door rechercheurs. Gisteren werd bekend dat het lichaam dat afgelopen weekend in een woning in die straat werd gevonden van de vermiste Gita Reyers (35) is.