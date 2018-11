Man (28) verdacht van moord op Hagenaar in woning Gaslaan

Het betreft de zwaarst mogelijke verdenking.



De bejaarde Hagenaar Van der Ham kwam in oktober om het leven in zijn huis aan de Gaslaan. Met deze verdenking tegen de 28-jarige Hagenaar stelt het OM dat wat er in huis is gebeurd verder gaat dan een uit de hand gelopen vechtpartij.



Mogelijk heeft de man Wim van der Ham opzettelijk van het leven beroofd.



