Man (29) aangehouden na levensgevaarlijke dollemansrit door Den Haag

De politie kreeg deze nacht meerdere meldingen uit verschillende wijken in Den Haag dat een automobilist auto’s had geraakt. Agenten konden de bestuurder niet meteen vinden.

Toen twee fotografen van calamiteitensite District8 de man zagen rijden, besloten zij hem te achtervolgen. De auto viel hen op vanwege een loshangende kentekenplaat. Op de Binckhorstlaan kreeg de man door dat hij gevolgd werd en ging er vandoor. Hij raakte meerdere palen en reed op het fietspad. Ook na het rammen van een geparkeerde auto op de Agrippinastraat in Voorburg stopte de rit niet.

Onderweg klapte de motorkap van de auto open. Hierdoor had de automobilist geen zicht meer. Op de Zonweg moest een andere automobilist uitwijken voor de bestuurder. Een aanrijding werd net voorkomen. Spannend was het voor de achtervolgende fotografen wel: ,,We wisten heel goed wat we deden en hielden afstand van de auto. Daardoor konden we op tijd reageren als we in gevaar zouden komen. Maar op de Zonweg hadden we toch wel even de angst dat het goed mis zou gaan.”

Pepperspray

Op de Plutostraat in Den Haag wist de politie bij de auto te komen. In een poging om de auto in te halen reed de man op politieauto in. Volgens de fotografen besloot de politie de auto te rammen om de dollemansrit te beëindigen. De bestuurder wilde zijn auto niet verlaten, dus moest de politie pepperspray gebruiken. De man kon hierna worden overmeesterd. Hij weigerde vervolgens om een blaastest af te nemen. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag.

Volledig scherm Dollemansrit door Den Haag. © District8

Volgens calamiteitensite District8 zijn er meerdere bierflesjes in de auto aangetroffen.

,,De politie was erg blij met onze actie en met onze beelden. Deze kunnen zij gebruiken als bewijslast”, zegt de District8-fotograaf. Een woordvoerder van de politie laat weten: ,,We doen nu onderzoek naar eventuele schade die tijdens de gevaarlijke rit is gemaakt. Omdat het ’s nachts is gebeurd is het mogelijk dat auto-eigenaren die mogelijk schade hebben dit nog niet hebben gezien. Daar doen we momenteel onderzoek naar. Alle informatie van getuigen is dus welkom.”

