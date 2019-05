Man (29) aangehouden voor poging aanranding 85-jarige bewoonster Monsterseweg

Justitie onderzoekt hoe Thijs H. van Den Haag naar Limburg reisde

15:15 Het Openbaar Ministerie heeft nog niet achterhaald hoe de ernstig verwarde Thijs H. na het dodelijke geweld op zaterdagmiddag in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, uiteindelijk in Limburg is beland. ,,Heeft hij een treinkaartje gekocht? Ging hij met de auto? We weten het niet, maar zijn druk bezig een tijdlijn te maken’’, aldus een woordvoerder van justitie.