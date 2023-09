Man (29) in elkaar geslagen omdat hij naar groepje mannen keek

Ondanks aanhouding van 22-jarige verdachte zit politie nog vol vragen over moord op Ibrahim Demir

Het onderzoek naar de moord op Ibrahim Demir, de 24-jarige man die vorige week maandag werd doodgeschoten in Den Haag, is nog in volle gang. De politie heeft inmiddels een 22-jarige verdachte aangehouden, maar zit nog met veel vragen over het fatale schietincident.