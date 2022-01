Man (31) had drie keukenmessen op zak bij overval op restaurant in centrum Den Haag

Interview Tien jaar geleden werd Hero Brinkman uit de PVV-frac­tie gezet: ‘Ik was even flink boos en daarna was het klaar’

Hij is nooit voor één gat te vangen geweest. Werkte bij de politie in Amsterdam, begon een restaurant in Den Haag en is tegenwoordig actief als juridisch adviseur. Maar zijn jaren aan het Binnenhof zal Hero Brinkman nooit vergeten, ook al was het einde zuur. ,,Politiek is en blijft een grote passie.’’

1 januari