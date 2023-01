Man (32) overleden bij steekpartij in woning Den Haag, politie houdt verdachte aan

met videoEen 32-jarige man is vanmiddag overleden bij een steekpartij in een woning aan de Guntersteinweg in Den Haag. Dat meldt de politie. Voor de steekpartij is een verdachte aangehouden. De politie kan nog geen informatie geven over de leeftijd en woonplaats van de verdachte.