Man (32) zwaargewond bij steekpartij in Den Haag, politie doet inval in woning

Conflict bij school loopt uit de hand: jongen (14) pakt agent met nekklem, twee gewonden bij worsteling

Een conflict bij een school in Voorburg is donderdag uitgelopen op verwondingen bij twee agenten. Een 14-jarige jongen heeft een agent met een nekklem beetgepakt. In een ‘worsteling’ die daarna ontstond is een andere agent ook gewond geraakt. Om welke school het gaat, is nog niet bekend.