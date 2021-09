Man (35) en vrouw (34) aangehouden voor betrokkenheid bij dood van Haagse Rinus

Dode man in parkje bij Lijnbaan is 56-jarige Hagenaar: mogelijk slachtof­fer van misdrijf

4 september De man die in de nacht van donderdag op vrijdag dood werd aangetroffen bij de Lijnbaan in Den Haag is een 56-jarige Hagenaar. Zijn lichaam werd gevonden op een bankje in het park. Een misdrijf wordt niet uitgesloten, aldus de politie, die getuigen oproept zich te melden.