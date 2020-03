Man (38) opgepakt voor aanrichten van ravage in restaurant Sobo in Zuiderpark

Woning­brand zorgt voor straat vol rook in Schevenin­gen

12:41 Bij een woningbrand aan de Ooststraat in Scheveningen is net voor de middag veel rook vrij gekomen. Omdat de weg vrij smal is, stond al snel de hele straat vol rook. Twee mensen zijn nagekeken in de ambulance, maar hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.