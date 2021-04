Man (38) opgepakt voor betrokkenheid bij moord op Farid Souhali in Den Haag

In het omvangrijke liquidatieproces Eris is een nieuwe verdachte aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Farid Souhali in 2017 in Den Haag.

De man is dinsdag opgepakt, donderdag besliste de rechter-commissaris dat zijn voorarrest met zeker twee weken wordt verlengd. Souhali is op 17 april 2017 met een automatisch wapen doodgeschoten in Den Haag. Eerder zijn al twee verdachten opgepakt voor de moord.

In het proces Eris zitten meerdere leden van motorclub Caloh Wagoh in de cel op verdenking van moorden en pogingen daartoe. De motorclubleden worden gezien als ‘moordmakelaars’ van de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi. De inhoudelijke behandeling staat gepland vanaf augustus en gaat waarschijnlijk minstens tot begin 2022 duren.

Hoofdverdachte

Hoofdverdachte in de zaak is de 50-jarige Delano ‘Keylow’ R., voorman en oprichter van Caloh Wagoh. Taghi geldt als verdachte, maar wordt vooralsnog niet in deze zaak vervolgd. Hij is hoofdverdachte in een moordproces van vergelijkbaar formaat, Marengo.

In beide onderzoeken beschikt justitie over een kroongetuige. Bij Eris gaat het om Tony de G., die eerder had verklaard dat hij de avond van de liquidatie van Souhali drie personen moest oppikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.