Man (39) die brand bekende om in Nederland te blijven, krijgt vier jaar cel voor vlammen in kelderbox

Het was een heftige brand op de vroege ochtend van 28 januari 2019 in een kelder aan de Scheepmakersstraat. De opslagplaats was volgestouwd met inboedels en het vuur greep snel om zich heen. De rook drong door tot in de bovengelegen woning en via spanten ook in het Stayokay hotel ernaast. Bewoners konden zich maar net op tijd in veiligheid brengen en het hotel met 92 gasten werd ontruimd. Volgens de brandweer was het een wonder dat de brand beperkt is gebleven. Het zijn immers oude huizen in de straat.