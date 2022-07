Man (39) zwaargewond nadat hij in borst wordt gestoken in Den Haag, dader spoorloos

Een getuige vertelde de politie dat het slachtoffer rond 01.30 uur de woning verliet om een vuilniszak weg te gooien. Een halfuur later kwam hij zwaargewond terug. Hij had een steekwond in zijn borst. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en hebben de man gereanimeerd. Kort daarna is hij in doeken naar beneden getild en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. De dader is op dit moment nog niet gevonden. De politie komt graag in contact met mensen die tussen 01.30 en 02.00 uur iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Erasmusweg.