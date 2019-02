Man (41) van vermoorde en verzaagde Julia (30) vandaag voor de rechter

Wat er in werkelijkheid plaatsvond, is te gruwelijk voor woorden. Na het wurgen of met ander geweld doden van Julia heeft Andrei haar lichaam in stukken gezaagd en de resten in een kist op het balkon van hun woning gezet. Vervolgens belde hij de politie om Julia als vermist op te geven. Vrienden van yogalerares Julia hadden direct al grote twijfels over de vermissing. Julia had bij hen aangegeven te willen scheiden van Andrei, die daarover moeilijk deed, maar weggaan zonder hen te waarschuwen leek de vrienden vreemd. In tegenstelling tot haar gewoonte om Whatsappjes direct te beantwoorden, bleef het een paar dagen vreemd stil.



Ook de politie had meteen argwaan bij het vermissingsverhaal dat Andrei opdiste. Bij het eerste bezoek van rechercheurs om over de vermissing te praten, transpireerde hij volgens hen overmatig en had hij wondjes aan handen en gezicht. Uit nader politieonderzoek bleek verder dat de telefoon van Julia uitstond, dat ze geen geld meer had opgenomen of andere tekenen van leven had gegeven. Toen rechercheurs daarom opnieuw bij Andrei aanbelden om het huis in de Scheveningse Neptunusstraat te doorzoeken, deed hij open met de in het Engels uitgesproken woorden: ‘Schiet me neer, ik ben een idioot’. Andrei stond erbij met snijwonden aan zijn polsen, een duidelijke poging zichzelf van het leven te beroven. Ook zei hij tegen de rechercheurs dat hij dacht ‘dat Julia niet meer in leven is’. Niet veel later vond de politie haar resten op balkon.