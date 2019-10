Man (42) hoort zes jaar celstraf eisen voor opzettelijke aanrijding: been slachtoffer geamputeerd

Topsponsor sintfeest: ‘Zwarte Piet discrimina­tie? Dat is net als paashaas met Hitler vergelij­ken’

15:38 Met afschuw heeft Guido Bokstijn, eigenaar van Bokstijn Feestartikelen, de brief gelezen van Kick-Out Zwarte Piet, die naar alle sponsoren van de intocht is gestuurd. De eigenaar ziet de brief als een bedreiging voor zijn handel. ,,Deze zaak is mijn brood, mijn leven en dat wordt nu bedreigd door een groepje mensen dat geen idee heeft waar het over praat.”