Man (43) in luier stak buurvouw met priem: ‘Ik fantaseerde erover om een mooie vrouw te doden’

Tips Zo kun je snel een nieuwe taal leren: ‘Spreek Frans tegen je kat’

Waar horen die trema’s en hoe spreek je een ç in hemelsnaam uit? Frans leren is zo eenvoudig nog niet. Met de zomervakantie voor de deur is het misschien wel handig om een woordje over de grens te spreken. Sylvain Lelarge (65) weet een paar eenvoudige trucjes waardoor je très rapide de Fransman of Française in jezelf naar boven haalt. ,,Spreek het bijvoorbeeld tegen je kat.”

12:02