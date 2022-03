Man (44) krijgt bijtende vloeistof in ogen gespoten als hij naar zijn auto loopt, daarna ook mishandeld

Jeugdbende slaat zes keer geweldda­dig toe in park, één slachtof­fer met machete op hoofd geslagen

In een tijdsbestek van twee maanden zijn zes mensen het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving of een poging daartoe in het Zuiderpark in Den Haag. Eén slachtoffer liep zelfs een flinke hoofdwond op toen hij met een machete op zijn hoofd werd geslagen. Het is volgens de politie waarschijnlijk het werk van dezelfde ‘dadergroep’.

19:03