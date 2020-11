Man (47) neergestoken en mishandeld in eigen woning tijdens overval

Video Wie is deze ‘man met vlassige baard en alpinopet’ die aan zijlijn van eerste vrije dagen na de oorlog staat?

13:31 Wie is toch die man met dat vlassige baardje die in meerdere filmpjes opduikt van kort na de Tweede Wereldoorlog in Den Haag? Bij onderzoek van de verzameling van de historische beelden van het Haags Gemeentearchief kwam hij zo vaak voorbij dat het archief een zoektocht is begonnen. ‘We hopen achter zijn identiteit te komen.’