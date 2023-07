Man (49) die agent kopstoot geeft bij aanhouding boerenprotest voor de rechter

Asielzoe­kers niet meer in hotels, maar in permanente wooncom­plexen: ‘Hebben geen weiland om vol te bouwen’

Den Haag moet vanwege de opvangcrisis 2750 extra vluchtelingen opvangen. De stad wil dat niet meer ad hoc doen in hotels, maar in permanente woonvoorzieningen. Wethouder Vavier denkt daarbij vooral aan leegstaande kantoorpanden van het rijksvastgoedbedrijf, die ze wil laten ombouwen tot multifunctionele complexen. ,,We hebben geen weiland om vol te bouwen.’’