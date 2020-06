Man (49) van telefoon beroofd groep jongeren

De man liep rond 17.00 uur op de H.E. van Gelderlaan in de Houtwijk in Den Haag toen zijn telefoon door een van de jongens uit de groep uit zijn handen werd gegrist. De groep rende weg, waarop het slachtoffer de groep volgde. Hierop kwam hij in worsteling met een van de jongens, de rest van de groep rende richting het Bokkefortpark. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving.