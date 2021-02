Man (50) aangehouden na bedreiging met vuurwapen in restaurant in Keizerstraat

Trouwplan­nen? Dit is de populair­ste plek voor het jawoord in Zuid-Hol­land

15 februari Is jouw vriend of vriendin onlangs op één knie gegaan voor dé vraag en is de zoektocht naar de locatie voor een bruiloft al begonnen? Goede kans dat Landgoed Te Werve in Rijswijk voorbijkomt. De trouwlocatie is voor het vierde jaar op rij verkozen tot de populairste van Zuid-Holland.