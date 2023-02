Man (53) zwaar mishandeld na opmerking over vuurwerk: ‘Gebroken kaak, neus en bijna alle tanden kwijt’

ACHTER DE SCHERMEN Wat is moeilijker, hoofdredac­teur of bezorger? ‘Bezorger’, zei de hoofdredac­teur

,,Het is niet zo’n grote wijk. Zo’n 130 krantjes. Red je dat vóór zeven uur?’’ Dat vroeg de distributeur van het bezorgdepot in Schiedam-Noord, het was 04.55 uur.

6 februari